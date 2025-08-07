Di Natale rivela: "Mi voleva Montella alla Fiorentina e per me andava bene"

Ospite di uno speciale realizzato da Prime Video, l'ex attaccante Antonio Di Natale ha raccontato diversi retroscena legati alla sua lunga carriera passata all'Udinese: "Montella ai tempi della Fiorentina mi chiamava ogni giorno e mi chiedeva di venire a Firenze: io dicevo sempre al mio presidente che se dovevo andarmene, avrei preferito andare lì perché così mi sarei avvicinato molto a casa. La Juventus mi voleva dopo l'addio di Diego, ma io dissi che non volevo andare e la trattativa si interruppe subito e restai a Udine nonostante il presidente avesse dato l'ok al trasferimento. Mi cercò anche il Real Madrid, ero vicino al Liverpool dopo la stagione da 29 reti in Serie A e forse è stata l'unica società su cui ho fatto davvero un pensiero. Andai anche a vedere le strutture e lo stadio. Ma non ho rimorsi. A me piace giocare a calcio, mi piace la tranquillità e non amo i riflettori".

Poi un retroscena sui giorni successivi all'addio al calcio: "Mi hanno chiamato dieci squadre di Serie A ma dissi di no, volevo essere come Totti, Del Piero e Maldini. Dare la mia parola di finire la carriera in un club e rispettarla. Oggi non sarebbe più possibile perché comandano i procuratori".