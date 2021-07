DI GENNARO, Spero Ribery non diventi un rimpianto

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, commentatore tv e opinionista TMW Radio, ha parlato in diretta a Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, cominciando dal quarto di finale Belgio-Italia di venerdì: "Fin qui stiamo andando alla grande, la squadra c'è ed è buona, lo dicono anche tutti gli addetti ai lavori. Il Belgio ci teme".

Ribery lascia la Fiorentina. "Fisicamente e come professionista mi sembra non si discute. Lui voleva rimanere, penso che abbia ancora voglia di giocare. Un po' mi dispiace veder partire uno che sa giocare al calcio come lui. Ha avuto un'annata particolare ma ero convinto che potesse essere la ciliegina sulla torta, mi auguro non diventi un rimpianto per quanto poteva dare negli spogliatoi".