DI GENNARO, Spadafora dava l'idea di stoppare la A

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista ed oggi opinionista sportivo, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto, su TMW Radio: "Sentendo un po' le due fazioni, da una parte Lega, FIGC, UEFA e FIFA, e dall'altra CTS e Governo, c'è dello scetticismo, filtra prudenza e mi va bene ma è come se Spadafora volesse portare la Serie A a smettere, a chiudere. Anche sulla cassa integrazione vediamo che ci vuole più tempo degli altri, all'estero è già arrivata. La Francia ha deciso subito: si chiude, e basta. Qui c'è un tentennare, il 18 maggio dovrebbero partire gli allenamenti collettivi e poi subentrerà un ritiro ancora più forte. Non vorrei che i giocatori portassero problematiche, però ci sono anomalie che porteranno, se si finisce, a concludere il campionato in maniera differenza. Spero ci sia chiarezza da qui a fine mese, altrimenti non se ne esce più".

Si parla di una norma anti-ricorsi: pieni poteri alla FIGC per decidere format, promozioni e retrocessioni varie.

"Già nell'assemblea di Serie C, per decidere la quarta, è successo un pandemonio... Avete visto quanti astenuti? Ora il Consiglio Federale darà la sua sentenza, ma una cosa simile rischierebbe di accadere anche in Serie A, e non vorrei passare un'estate in tribunale. Poi c'è pure la questione dei diritti tv, non so se arriveranno quei soldi. Ci vuole qualcuno che decida, ma in tempi rapidi"