DI GENNARO, De Gea operazione ok, ma serve altro

Intervistato da TMW Radio, l'ex viola e oggi opinionista Antonio Di Gennaro ha parlato dei temi di mercato di casa Fiorentina.

E' il giorno di De Gea ma si muove ancora molto sul mercato:

"Deve essere ancora perfezionata. Arriva un portiere di esperienza, mi sembra giusta questa operazione. Arriveranno altri calciatori, soprattutto a centrocampo e in difesa. Serve completare l'organico. Si è concluso un ciclo con Italiano, ora serve potenziarsi ma ci sono le prospettive per fare una squadra ambiziosa come ha chiesto Palladino. In attacco è arrivato Kean con un esborso economico importante per un giocatore che deve tornare a essere decisivo. Ora per lui si apre anche una prospettiva importante in Nazionale, visto l'infortunio di Scamacca. Deve cambiare a livello caratteriale e Firenze può dargli una mano. Lo ha voluto fortemente Palladino".

Nico Gonzalez è uno dei temi di mercato. Si è arrivati alla fine dell'avventura?

"Se arriva Gudmundsson credo sia difficile che arrivi. Nelle occasioni importanti non è stato il giocatore che tutti si aspettavano, visto anche l'esborso economico e le sue qualità. Magari anche lui vuole pensare a obiettivi diversi poi. Sarebbe stato stuzzicante vederli insieme ma la vedo difficile".