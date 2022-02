DI GENNARO, Alla Viola manca il miglior Castrovilli

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, opinionista di TMW Radio, ha parlato nel corso di Stadio Aperto.

Che partita è Fiorentina-Atalanta di domenica?

"Italiano sta dando un'idea grazie al suo gioco e certi aspetti non sono cambiati neanche perso Vlahovic. Anzi, forse si sono pure più compattati. Alla Fiorentina sta mancando il miglior Castrovilli, semmai, ma la squadra non ha smarrito la personalità e arriva al gol con più uomini. Lo stesso per l'Atalanta, che ci ha fatto vedere come sappiano segnare anche con centrocampisti, esterni o difensori come Djimsiti ieri. Di sicuro le due squadre non speculeranno e andranno a ritmi alti".