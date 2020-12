DI GENNARO, A Sarri o Spalletti consiglio la Fiorentina

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio.

Dove vede Allegri, Spalletti e Sarri?

"Penso che i primi due possano davvero allenare qualsiasi squadra, pure all'estero. Certo, sono fermi da tempo e c'è il rischio di essersi arrugginito. Lo stesso Sarri ha saputo vincere sia all'estero che in Italia".

Dove consiglierebbe di ripartire a quest'ultimo?

"Da un progetto interessante che gli consenta di lavorare in tranquillità per anni, come per esempio Firenze. Senza nulla togliere a Prandelli, ma penso che a giugno la Fiorentina non avrà più allenatori a libro paga. Comunque, per tornare al discorso di prima pensavo davvero che Allegri si sarebbe accasato al PSG, ma hanno preso Pochettino. Arrivando poi a Spalletti, potrebbe anche essere lui, ma ovviamente c'è bisogno di una visione più condivisa perché tre allenatori cambiati in 17 mesi sono troppo".