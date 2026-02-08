Juventus-Lazio chiude la domenica di Serie A: le formazioni ufficiali del match

Oggi alle 20:40
di Redazione FV

Dopo due vittorie consecutive in campionato, la Juventus ha ritrovato slancio e classifica, rientrando stabilmente nella zona Champions, ma il confronto con la Lazio di questa rappresenta un banco di prova tutt’altro che banale, visto che i biancocelesti sono rinfrancati dal successo in extremis contro il Genoa, arrivato grazie a un rigore nel finale e utile per risalire fino all’ottavo posto.

Ecco le formazioni ufficiali del match, in programma all'Allianz Stadium alle 20:45:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Cabal; Mckennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri.