Di Chiara: "Ho visto ansia e confusione, così non si va avanti ma aspetterei il Lecce"

L'ex esterno viola Alberto Di Chiara ha parlato della situazione della Fiorentina a Tmw Radio durante "Maracanà": "E' chiaro che io aspetterei la sosta per vedere la situazione, ma che la squadra non si stia esprimendo è evidente. Col Bologna si è vista tanta confusione, anche panico nel momento del 3-0 che poi non c'è stato. Ho visto ansia, confusione. Aspetterei però, anche perchè chi prendi in questo momento? Si sono visti dei segnali contro la Roma, ma sei lì in fondo in un campionato scarso, e questo è anche da considerare".

L'eventuale sostituto di Pioli? "Io spero sempre che Pioli ritrovi il bandolo della matassa. Chi il sostituto? Così non puoi andare avanti, è chiaro. In Conference sta andando bene, ma ha anche rischiato in qualche circostanza. Ripeto: aspetterei col Lecce e poi prenderei la scelta più saggia".