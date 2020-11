DI CHIARA, 4-2-3-1? Prandelli sfrutterà caratteristiche

Alberto Di Chiara ha parlato di come cambierà tatticamente la Fiorentina con Prandelli, in particolare sulle fasce, di cui l'ex viola è stato protagonista nella sua carriera: "Il 4-2-3-1, con Castrovilli dietro le punte? E' chiaro che devi sfruttare le caratteristiche dei giocatori e questo modulo è adatto a questo scopo. In questi ultimi ultimi tempi il 3-5-2 è odiato da tutti ormai (ride, ndr) ma è un modulo buono se è congeniale ai giocatori che hai a disposizione. In questo caso la squadra non era efficace, e Iachini doveva cambiare prima magari. Lirola a destra e Biraghi a sinistra sono troppo di spinta tanto di pensare a Caceres adattato a destra per non sbilanciare la squadra? Ci devono essere delle coperture, è ovvio, il centrocampista copre se il terzino spinge. Ai miei tempi nel Parma quando io avanzavo mi copriva Crippa ad esempio, ci deve essere cooperazione se la squadra è così offensiva. ma anche Casrovilli e Ribery una mano la sanno dare a coprire. In attacco poi con questo modulo hai praticamente cinque giocatori. Prandelli ha fatto leva sul senso di appartenenza? Al di là dei discorsi tattici, devi sfruttare le giocate dei singoli e quindi i giocatori devono crederci. Prandelli deve riportare quella grinta che si era persa negli ultimi tempi di Iachini nonostante quando arrivò fu la caratteristica con cui ha fatto molto bene. Prandelli cambierà sì il discorso tattico, non perché ha un credo diverso da Iachini ma perché ha capito che per sfruttare meglio i giocatori tecnici deve cambiare, ma la mentalità è fondamentale.