DG PONTEDERA, Noi e i viola riferimenti toscani

In una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, il Dg del Pontedera Paolo Giovannini ha parlato di quella che è la realtà granata, non solo per quanto concerne l'aspetto del calcio maschile: "Alla base direi umiltà, passione e amore per la città visto che si tratta di persone del territorio e questo è un grande valore aggiunto. Come strutture abbiamo lo stadio comunale che è in convenzione, per il settore giovanile abbiamo dato un grande impulso in questo periodo ottenendo anche risultati importanti per cui in Toscana dopo Fiorentina ed Empoli siamo un riferimento. Le finali dell’anno scorso sia Allievi che Giovanissimi ne sono una testimonianza".