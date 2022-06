DEULOFEU, Ad un passo dal Napoli: Politano in uscita

Il Napoli e l'Udinese sono ad un passo dalla fumata bianca nella trattativa per Gerard Deulofeu. Lo scrive la Repubblica che spiega come Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo siano di fatto in dirittura d'arrivo per l'accordo sulla base di 15 milioni di euro. Per l'affondo ultimo e definitivo tuttavia il Napoli deve prima fare spazio nella rosa, con le cessioni di Ounas e Politano.