La designazione arbitrale di Fiorentina-Juventus: gara affidata a Colombo

Sono ufficiali le designazioni arbitrali dell'11a giornata di Serie A con Fiorentina-Juventus, in calendario domenica alle 20.45 allo stadio Franchi, che è stata affidata al signor Andrea Colombo della sezione di Como. Gli assistenti sono Baccini e Ceccon, mentre il quarto uomo sarà Maresca. Il Var è stato affidato a Di Paolo mentre l'assistente al Var sarà Meraviglia.

Fiorentina-Juventus, ore 20.45

COLOMBO

BACCINI – CECCON

IV: MARESCA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MERAVIGLIA