La designazione arbitrale di Fiorentina-Juventus: gara affidata a Colombo
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Sono ufficiali le designazioni arbitrali dell'11a giornata di Serie A con Fiorentina-Juventus, in calendario domenica alle 20.45 allo stadio Franchi, che è stata affidata al signor Andrea Colombo della sezione di Como. Gli assistenti sono Baccini e Ceccon, mentre il quarto uomo sarà Maresca. Il Var è stato affidato a Di Paolo mentre l'assistente al Var sarà Meraviglia.
Fiorentina-Juventus, ore 20.45
COLOMBO
BACCINI – CECCON
IV: MARESCA
VAR: DI PAOLO
AVAR: MERAVIGLIA
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