DERBY, È l'1-1 il risultato più frequente. Ma dopo due X...

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L’1-1, finale di sei match, è il punteggio più frequente tra Empoli e Fiorentina in Serie A: il più recente è stato il 18 febbraio 2024, proprio nell’ultimo precedente nella competizione (reti di Lucas Beltrán per i Viola e di M’Baye Niang su calcio di rigore per gli azzurri). In tal senso, però, Empoli e Fiorentina hanno pareggiato le ultime due gare di Serie A allo Stadio Carlo Castellani (0-0, il 21 agosto 2022 e 1-1, il 18 febbraio 2018) e mai hanno impattato tre incontri di fila in casa dell’Empoli nella competizione. L’Empoli è rimasto imbattuto negli ultimi quattro derby toscani in Serie A (tre pareggi e un successo, contro la Fiorentina); in generale, gli azzurri non hanno mai registrato cinque gare senza perdere contro formazioni provenienti dalla sua stessa regione nella competizione (quattro anche tra il 1988 e il 1998).

I dati sono riferiti dal portale di statistiche Opta.