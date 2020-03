DEL RE, Cascine prese d'assalto: chiusura inevitabile

Cecilia Del Re, Assessore all'Urbanistica, ha parlato del momento che sta attraversando Firenze e della scelta di chiudere le Cascine al pubblico da parte di Dario Nardella, sindaco del capoluogo toscano. Questo quello che ha detto: "Avevamo chiuso tutti i parchi che erano dotati di cancello e quindi era facile evitarne l'accesso, ma purtroppo non è bastato perché ci sono state alcune persone che non hanno rispettato questa imposizione e si sono recati alle Cascine che ieri, complice anche il bel tempo, sono state prese d'assalto diciamo. Invitiamo quindi ad essere particolarmente attenti alle norme in questa settimana perché è decisiva ed altrimenti anche in Toscana il sistema sanitario collasserà e nessuno vuole che questo accada".