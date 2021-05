DE SISTI, Vlahovic resti solo con una rosa più forte

L'ex viola Giancarlo De Sisti ha commentato a Footballnews24 la stagione della Fiorentina dicendo la sua anche sul futuro di Vlahovic: "Pensavo che andasse meglio in questa stagione. La Fiorentina, a parte il fatto che ha venduto Chiesa che era determinante per l’organico, ha comunque i giocatori per fare bene, da Vlahovic a Ribery, Castrovilli, Milenkovic. Ha dei giocatori per fare decisamente di più rispetto a quello che ha fatto. E’ logico dire che qualcosa non ha funzionato, anche il cambio di allenatore ne è la prova”.

Vlahovic? "Secondo me gli manca l’occasione, l’opportunità in una grandissima squadra. Questo è il suo primo grande anno da protagonista, perché ha giocato con frequenza e quindi ha colto tutte le occasioni. É migliorato anche nel contrasto fisico, si è dimostrato un combattente. Io credo che però debba provare a giocare in una squadra più forte, che punta a vincere il campionato per diventare un fuoriclasse. Come tifoso di Roma e Fiorentina gli consiglio il meglio. Gli potrei consigliare anche di restare, ma è naturale che si debba costruire una squadra più forte perché sarebbe sprecato per la salvezza. E’ logico che per confermare un ragazzo che vogliono almeno 6-7 big di tutta Europa non è facile. Io comunque mi auguro possa restare alla Fiorentina ma si deve rinforzare la rosa, questo è fuori dubbio. Speriamo che la squadra viola abbia altri progetti, altre ambizioni rispetto a quelli di quest’anno. Servono i fatti, altrimenti come già successo in passato la Fiorentina potrebbe anche privarsi di un talento come lui”.