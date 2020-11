DE SANTIS, Far tornare Pedro sarebbe un errore

Lorenzo De Santis, operatore di mercato ed esperto di calcio sudamericano, ha parlato del possibile ritorno di Pedro alla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "E' arrivato in viola l'ultimo giorno di mercato e non era facile far bene in Italia da subito per lui. Gabigol è un esempio lampante visto che all'Inter ha fatto fatica e poi, una volta tornato in Brasile, ha segnato tantissimi gol. Per me far tornare Pedro, oggi, sarebbe un errore. Milik? Per me sarà molto difficile che accetti la Fiorentina a sei mesi dalla scadenza del contratto. Avevo perplessità già questa estate quando poi l'ha rifiutata. Bisognerebbe che gli arrivasse un'offerta indecente da parte dei viola".