DE SANTIS, ACF dovrà cedere Pezzella-Milenkovic

L'operatore di mercato Lorenzo De Santis ha così parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, del futuro dei viola.

Cengiz Under può essere un'idea per la Fiorentina?

"Come detto la Roma dovrà fare numerose cessioni. Under ha talento ma anche il problema di infortunarsi troppo spesso, riuscisse ad affrancarsene... Avendo già Nico Gonzalez, semmai, potrebbe esserci sovrabbondanza di mancini".

Che giocatori potrebbe chiedere Italiano?

"Dovranno essere bravi a trovare acquirenti che versino un prezzo giusto per Milenkovic e Pezzella. Uno, se non due centrali di livello quindi al loro posto. Era stato caldeggiato Maksimovic e potrebbe essere un'idea. Poi ci sarà da rimettere le mani sul problema del terzino destro dopo la probabile partenza di Lirola: riuscissero a prendere Zappacosta".

Come finirà la vicenda Antognoni?

"Non è semplice, penso sia combattuto lui in prima persona. Bisognerà capire come si ristrutturerà la società. L'arrivo di Burdisso, intanto, può già essere importante. La situazione rimane incerta e spero si risolva in fretta per evitare di trascinarsi".

Ma potrebbe rimanere?

"Qualche giorno fa avrei detto sicuramente no, forse adesso si è creato uno spiraglio. Sappiamo quanto sia legato ai colori viola, dovesse andarsene l'opzione più plausibile credo sia un ritorno nei quadri della nazionale".