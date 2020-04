DE ROSSI, Curva Sud? All'inizio pensavo a Firenze

L'ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi ha parlato a Sky Sport della sua scelta di travestirsi per andare in Curva Sud, all'Olimpico, in occasione del'ultimo derby della Capitale: "E' nato come uno scherzo tra amici, avevo sempre detto di volerci andare per vedere un derby. All'inizio volevo andare a Firenze, poi però ho visto che la Roma veniva da una striscia di vittorie consecutive e quindi ho fatto lo scaramantico. Mi sono divertito molto, un ragazzo dietro di me mi ha riconosciuto ma devo ringraziarlo perché mi ha fatto godere la partita".