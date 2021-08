DE ROSSI, Annuncia: "Lascio l'Italia. Voglio allenare"

Nell'edizione di Sport Week in edicola domani insieme alla Gazzetta dello Sport, Daniele De Rossi si racconterà dopo il successo all'Europeo da collaboratore di Mancini: "È stata una scelta difficile ma lascio la Nazionale - l'anticipazione riportata dalla rosea - Sarò sempre debitore per ciò che mi è stato dato in questi mesi, ma ho chiaro cosa voglio fare: allenare. Mi sento pronto per farlo. Aspettare alla Nazionale la prima panchina libera non sarebbe corretto. La Roma? L'allenerò quando me la sarò meritato, ma non è un'ossessione".