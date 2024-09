DE ROON, Gasp sorride: coi viola pronto a tornare dal 1'

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla ripresa della Serie A, l’Atalanta si presenterà con un Ederson ancora più in forma e pronto a guidare il centrocampo. Il centrocampista brasiliano, che durante l'estate ha avuto un calendario fitto tra Copa America e Supercoppa, ha dovuto subito calarsi nei panni dello stakanovista, giocando quasi tutti i minuti disponibili nelle prime quattro partite della stagione. Una delle migliori notizie per Gasperini è il recupero di Marten de Roon, che potrebbe tornare nella sua posizione naturale a centrocampo dopo essere stato costretto ad arretrare in difesa per le emergenze della squadra. Con De Roon nuovamente disponibile in mediana, l’Atalanta potrà ripristinare il suo modulo più classico, con la coppia formata proprio dall’olandese e da Ederson, garantendo maggiore solidità e copertura.

Lo riporta TuttoAtalanta.