Damascelli sulla Fiorentina: "Non vedo una soluzione immediata"

Tony Damascelli, giornalista, è intervenuto su Il Giornale criticando la Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: "Se questo è il calcio offerto da chi guida la classifica c’è poco da divertirsi e invece rassegnarsi a una mediocrità per nulla aurea. La Roma subisce la quarta sconfitta e perde il primo posto in favore del Napoli. La squadra di Conte affianca così il Milan mentre l’Inter si riavvicina, ma trattasi di polvere, nebbia, non c’è una luce tecnica che dia fiducia". Sugli arbitri: "Poi le direzioni di gara aggiungono veleno.

Da arbitro ad arbitrio è un attimo, sul problema è inutile stupirsi e protestare. Sarà sempre così, anzi si potrà peggiorare, la casta non accetta critiche, si rinchiude e si protegge, temendo di perdere potere, in tutti i campionati europei il problema è lo stesso ma si tratta di urla nel deserto, avvertimenti inascoltati".

In conclusione sulla Fiorentina e sul Torino: "È seria davvero la situazione della Fiorentina, mai una vittoria in 13 partite, penultima in classifica, contestata dai tifosi, con il Franchi, uno stadio cantiere, una proprietà con fastidiose voci di vendita. Non si vede una soluzione immediata. Lo stesso discorso, meno clamoroso, riguarda il Torino di Cairo che prende schiaffi dovunque e ha la peggiore difesa della Serie A".