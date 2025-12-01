Primavera, Sassuolo-Fiorentina: le formazioni ufficiali della partita

La Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa si prepara ad affrontare il Sassuolo nell'incontro valido per il tredicesimo turno di campionato. Queste le formazioni ufficiali della partita, il cui fischio d'inizio è previsto alle 16:00.

SASSUOLO (4-3-1-2): Nyarko; Benvenuti, Vezzosi, Macchioni, Barani; Weiss, Amendola, Frangella; Negri, Chiricallo, Gjyla. A disp.: Guri, Costabile, Cardascio, Seminari, Kulla, Campani, Sibilano, Daldum, Acatullo, Barry, Tampieri. All.: Bigica.

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Kospo, Sadotti, Evangelista; Montenegro, Conti; Mazzeo, Atzeni, Bertolini; Braschi. A disp.: Fei, Masoni, Turnone, Deli, Maiorana, Kone, Jallow, Angiolini, Batignani, Diallo, Sturli. All.: Galloppa.