Zambrotta: "La Juve ha perso troppi punti con squadre come la Fiorentina"

Gianluca Zambrotta, ex terzino di Juventus, Barcellona e Milan, nel corso di un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, parlando della sfida in programma domani sera tra Inter e Juventus, ha sottolineato le differenze fra le due squadre nel loro cammino in campionato: "Rispetto all’Inter salta all’occhio che i nerazzurri hanno fatto tanti punti con le squadre che lottano per obiettivi diversi, mentre la Juventus ha perso punti con Cagliari, Lecce, Fiorentina, Verona... Vuol dire tanto per una squadra che deve lottare per la zona Champions o per vincere lo scudetto: alla fine questi punti si pesano".