Torino, prosegue la contestazione dei tifosi: "Con il Bologna la Curva Maratona sarà assente"

Prosegue in casa Torino la contestazione dei tifosi granata contro il presidente Urbano Cairo. La Curva Maratona e i gruppi organizzati della tifoseria del Toro, attraverso un volantino che sta girando sui social ormai da inizio settimana e il cui contenuto è stato riportato da Tuttomercatoweb.com, hanno comunicato lo sciopero del tifo in casa anche per la sfida contro il Bologna dopo quanto successo contro il Lecce: "Anche per la partita contro il Bologna, la Curva Maratona ha deciso di continuare a non essere presente. La Maratona seguirà e sosterrà la squadra in trasferta.

Per quanto riguarda le partite in casa, invece, fino a nuova comunicazione manterremo questa linea e ci ritroveremo davanti al chiosco sotto la Curva"