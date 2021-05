DE NAPOLI, Spalletti avrà tanta voglia di ricominciare

Fernando De Napoli, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto per parlare del futuro azzurro e di Luciano Spalletti, indiziato numero uno a sedere sulla panchina partenopea dopo essere stato accostato anche alla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a TMW: "Champions? Per scaramanzia non dico che è fatta però il calendario ora è abbastanza semplice. Quando la Lazio ha perso con la Fiorentina quello è stato un bel colpo anche per i partenopei già lì bella fortuna. Spalletti? Credo abbia anche tanta voglia di ricominciare. Dopo anni che non lo vedo in tv mi farebbe anche piacere riascoltarlo, è uno che ha parlato poco in questo periodo. Ma soprattutto è preparato, ha vissuto l'ambiente di Roma che è caldo, quello di Napoli idem".