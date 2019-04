DE NAPOLI, Per Fio-Nap prevedo un pareggio

L'ex centrocampista del Napoli Fernando De Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Blu per parlare della gara odierna tra viola e partenopei: "Gli azzurri devono stare attenti a mantenere la testa alla Fiorentina senza pensare alla Champions. Questa gara è importante per la classifica, non devono sottovalutare i viola. Credo che la partita possa terminare in pareggio. Sia Rossi che Mazzarri sono allenatori che sanno motivare e che alle loro squadre riescono a trasmettere molto del loro carattere".