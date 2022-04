DE MARCHI, Scudetto-Napoli? Con i viola sarà dura

INDISCREZIONI DI FV PIEROZZI, GLI OCCHI DEL SASSUOLO SUL 2001 DEI VIOLA Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... NOTIZIE DI FV FOTO FV, ALTRO STRISCIONE: "ACF NON SI TOCCA" La polemica dei tifosi nei confronti del nuovo stemma che non contiene più la sigla ACF (Associazione Calcio Fiorentina), con il timore che venga poi cambiata la denominazione stessa del club, non si placa. E dopo gli striscioni dei giorni scorsi e quello a Bellariva... La polemica dei tifosi nei confronti del nuovo stemma che non contiene più la sigla ACF (Associazione Calcio Fiorentina), con il timore che venga poi cambiata la denominazione stessa del club, non si placa. E dopo gli striscioni dei giorni scorsi e quello a Bellariva... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 aprile 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi