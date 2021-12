DE MARCHI, Bologna-Fiorentina da tripla. Italiano...

Marco De Marchi, ex difensore del Bologna, ha rilasciato un'intervista a TMW, nel corso della quale ha parlato anche della sfida di domenica tra i rossoblù e la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Le due squadre si affronteranno a viso aperto. Il Bologna ha chiara la volontà di continuare il percorso, la Fiorentina ha un allenatore giovane, innovativo, ambizioso e non farà calcoli. Spero venga fuori una bella partita come ieri contro la Roma. E' da tripla, ci sono giocatori che possono risolvere la gara con un episodio di qualità. Purtroppo al Bologna manca la punta di diamante per infortunio (Arnautovic, ndr), è il giocatore più rappresentativo. Però ci sono altri calciatori che possono rendere al massimo".