De Luca sul rinvio dei playout di Serie B: "Una scelta gravissima"

(ANSA) - SALERNO, 18 MAG - "È gravissima la decisione improvvisa di annullare 24 ore prima la gara di spareggio di serie B tra Salernitana e Frosinone". Lo ha scritto sui social il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in passato sindaco di Salerno, in merito al rinvio disposto dalla Lega di B del play out tra Salernitana e Frosinone che si sarebbe dovuto disputare domani all'Arechi. "In attesa di conoscere i dettagli di questa incredibile vicenda, non si può non sottolineare che chi ha deciso si assume una responsabilità gravissima sul piano sportivo, dell'ordine pubblico e delle tensioni conseguenti", conclude De Luca. (ANSA).