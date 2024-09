DE LA FUENTE, Gara con la Juve già decisiva? No, ma...

FirenzeViola.it

Il tecnico della Fiorentina femminile Luis De La Fluente ha parlato ai microfoni ufficiali del club alla vigilia del big match di domani (ore 18:00) contro la Juventus. Queste le sue parole: “Domani sarà un mese esatto da quando è iniziata la stagione e sarà l’ottava partita giocata. Siamo passati da non giocare per un mese e mezzo a fare 8 partite in trenta giorni. Abbiamo speso tante energie, pur cercando di dosare il minutaglie di tutte. Domani sarà una partita importante: potremmo avere segnali positivi visto le tante partite che hanno fatto da stimoli, ma potremmo subire anche il contraccolpo della Champions. Giocare 4 partite europee in tre settimane non è una cosa di tutti i giorni”.

Sulla Juventus: “Anche loro hanno fatto tre su tre in campionato e sono andate ai gironi di Champions ottenendo una vittoria importante contro il PSG. Saranno gasate per questo e vorranno far loro il risultato, come vogliamo farlo noi. Vorrei vedere una Fiorentina vogliosa di continuare a far bene le cose belle fatte finora, pronta ad essere determinata per portare a casa la vittoria".

Se è già una partita decisiva: “Siamo ancora alla quarta di campionato, è presto per parlare di gara decisiva, però iniziare vincendo quattro partite sarebbe ci darebbe tanta fiducia per continuare a lavorare e a crescere”.