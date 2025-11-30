De Ketelaere: "Grazie a Palladino abbiamo ritrovato entusiasmo"

De Ketelaere: "Grazie a Palladino abbiamo ritrovato entusiasmo"
Oggi alle 20:19
di Redazione FV

Charles De Ketelaere ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita della sconfitta della Fiorentina contro l'Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni: "Mi sento bene ed è tornato tanto entusiasmo con il nuovo mister. I titolari danno sempre il massimo, il tridente con Scamacca e Lookman ci ricorda la finale conquistata ma chiunque va in campo fa il massimo".