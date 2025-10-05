Social
De Gea: "Capiamo i tifosi, la squadra è delusa ma stiamo dando tutto"
David De Gea commenta sui propri account social il momento della Fiorentina, reduce dall'ennesima sconfitta in campionato al Franchi contro la Roma per 2-1. "Capiamo il basso spirito di tutti i nostri tifosi - ha scritto il portiere ex Manchester United - la stagione non sta andando come l'avevamo immaginata. La squadra è delusa da tutto finora, ma stiamo dando tutto, e torneremo con la lotta necessaria per questo club.
Sempre Viola", la carica di De Gea che prova a guardare avanti e mandare un messaggio a tutto il popolo di fede Fiorentina. Questo il post:
