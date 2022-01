DE BIASI, Vlahovic se la gioca con Haaland. Ikoné...

Gianni De Biasi, ct dell'Azerbaigian, parla così di Dusan Vlahovic: "Ha uno strapotere fisico e margini di miglioramento incredibili. Se non perderà la sua fame riuscirà ad imporsi anche nel panorama calcistico internazionale. Io so cosa significa giocarci contro, con la sua Serbia mi ha segnato una doppietta... Se la gioca con Haaland".

Che ne pensa degli acquisti di Ikone e Boga?

"Interessanti, forse l'ivoriano è più pronto perché conosce già la Serie A".

La Fiorentina lotta per l'Europa?

"Sì, c'è un collettivo importante modellato da Italiano. La proprietà ha certe ambizioni e queste aiutano per raggiungere gli obiettivi: la Fiorentina se la giocherà per un posto in Europa fino alla fine".