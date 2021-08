DE BIASI, Se Lukaku va via, più Zapata di Vlahovic

L'ex allenatore del Toro nonché ex Ct dell'Albania Gianni De Biasi ha commentato il possibile addio di Lukaku all'Inter dando il suo punto di vista anche sul valzer delle punte che si potrebbe innescare. Ecco le sue parole in merito: "Lukaku è un uomo squadra fondamentale. Mi auguro che Simone Inzaghi possa fare bene, come allenatore è bravo ma ogni contesto è diverso. Chi per sostituirlo tra Zapata e Vlahovic? Duvan magari ti dà qualche sicurezza in più, per quanto fatto negli ultimi anni. Sono entrambi giocatori validissimi ma nessuno dei due vale Lukaku, Zapata gli somiglia di più. A me Vlahovic piace tantissimo, Firenze l’ha fatto conoscere, forse andrà ad affermarsi in qualche altra realtà. Belotti? Sono uno che si affeziona ai calciatori, ma non ne fa un dramma se qualcuno cambia squadra: se Belotti dovesse andare via nessuna disperazione, conta sostituirlo bene, con qualcuno che sappia far gol e tiri su pure il morale alla tifoseria. Se il "Gallo" avesse un’occasione in Inghilterra, ci andrei di corsa”.