Franchi, il Comune apre le porte all'inclusione: ecco l'iniziativa

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Lo stadio Artemio Franchi si prepara ad accogliere due appuntamenti dal forte valore sociale e identitario per Firenze: la giornata finale del torneo di calcio promosso dall’ASD Solliccianese, realtà nata all’interno delle case circondariali fiorentine, e la “Festa della Curva Fiesole 2026”, storico momento di incontro della tifoseria viola. La giunta ha approvato la delibera presentata dall’assessora allo sport Letizia Perini che dichiara l’interesse dell’amministrazione per lo svolgimento dei due eventi, in programma rispettivamente il 25 maggio e il 5 e 6 giugno.

“Lo sport è uno straordinario strumento di inclusione, partecipazione e crescita sociale. Aprire il Franchi alla giornata finale del torneo della Solliccianese significa dare valore a un’esperienza che mette al centro il reinserimento, la dignità e la possibilità di costruire relazioni attraverso il calcio. Allo stesso tempo la Festa della Curva Fiesole rappresenta un momento importante di aggregazione e appartenenza per tutta la comunità viola, ancora più significativo nell’anno del centenario della Fiorentina. Due iniziative diverse ma unite dalla capacità dello sport di creare legami, partecipazione e senso di comunità”, ha dichiarato l’assessora allo sport Letizia Perini.