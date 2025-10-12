Signori esalta Gattuso: "Ha ridato il senso di attaccamento alla maglia azzurra"
Giuseppe Signori, ex attaccante azzurro e capitano della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio 2 del momento dell'Italia. "Gattuso è un selezionatore. Ho visto una Nazionale cresciuta nell'impegno e nell'attaccamento alla maglia e questo mi fa credere che l'Italia possa essere ancora competitiva. Abbiamo giovani interessanti, soprattutto attaccanti.
Retegui ha fatto una scelta di vita importante ma ha tutte le qualità per diventare un grande attaccante. Camarda e Pio esposito sono il futuro, io punterei su di loro. Il problema del calcio italiano parte dalla base, i settori giovanili sono stati in qualche modo abbandonati. Non si insegnano più ai bambini le cose essenziali".
