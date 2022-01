DALLE MURA, Il classe 2002 passa al Pordenone

Christian Dalle Mura trova finalmente una nuova squadra: il difensore prodotto del vivaio viola e di proprietà della Fiorentina passa in prestito al Pordenone dopo la poco felice parentesi con la Cremonese, con cui in sei mesi non è mai sceso in campo; il classe 2002, che nonostante a Cremona fosse un separato in casa ha continuato ad essere una pedina importante per la Nazionale italiana under 20, rimane quindi in Serie B e sposa la causa dei ramarri, che tenteranno una salvezza ad oggi proibitiva in questo girone di ritorno. Ecco il comunicato della società friulana:

Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del difensore Christian Dalle Mura. Il calciatore, classe 2002, arriva dalla Fiorentina in prestito fino a giugno 2022. Dalle Mura, originario di Pietrasanta, è un difensore centrale mancino, che fa parte anche della rosa della Nazionale Under 20. Ha sempre vestito la maglia azzurra, sin dall’Under 15, per un totale di 53 convocazioni. Cresciuto nel Settore giovanile della Fiorentina, nella stagione 2019/20 Dalle Mura ha esordito in serie A (in Spal-Fiorentina). Successivamente ha maturato esperienza in B con Reggina (gennaio-giugno 2021) e Cremonese (luglio-dicembre 2021).