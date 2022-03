DALLA SPAGNA, Truffa da 1,6 mln per ACF: 11 arresti

A Barcellona la Polizia ha arrestato 11 persone, cittadini di Spagna e Pakistan che, probabilmente, facevano parte di una rete criminale che riciclava denaro. Secondo quanto riportato da elperiodico.com, la banda avrebbe truffato la Fiorentina per una somma di circa 1,6 milioni di euro. I malviventi si sarebbero inseriti in una comunicazione tra il club ed un'emittente che doveva corrispondergli una cifra in denaro per i diritti di trasmissione delle partite e si sono adoperati per far sì che i soldi finissero nelle loro mani. Infatti, i criminali si sono finti dei rappresentanti della società viola ed hanno poi riciclato il denaro, investendolo in criptovalute. L'indagine andava avanti dal 2018, data in cui la Fiorentina ha denunciato di aver subito un attacco informatico, e gli arresti sono avvenuti a febbraio.