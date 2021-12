DALLA RUSSIA, Khimki conferma: "Kokorin in lista"

Roman Teryushkov, dirigente del Khimki, al media russo Sport24 ha confermato l'interesse per Kokorin e Zhirkov. Queste le sue parole: "Abbiamo una lista estesa che contiene giocatori che sono free agent in un modo o nell'altro o che potrebbero cambiare squadra in futuro. Kokorin e Zhirkov sono lì, ma ora questo non è altro che un elenco di ricerche. Ci sono molti giocatori in quella lista, lo ripeto. Ma i nostri desideri per tutti i giocatori di questa lista non sono ancora stati messi su carta".