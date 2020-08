DALLA ROMANIA, Viola, fatta per il 2002 Munteanu

Secondo quanto riporta il media rumeno Pro Sport, la Fiorentina ha chiuso per un attaccante classe 2002 del Viitorul, Louis Munteanu. Lo ha confermato parzialmente anche l'agente Gică Popescu, interpellato proprio dalla testata che afferma come tra due giorni l'attaccante sarà in Italia per le visite mediche e poi firmerà un quinquennale con la società viola: "Non posso confermare il trasferimento di Louis Mounteanu, ma non posso neanche negarlo. Posso dire che il Viitorul ha offerte per più calciatori in questo momento".