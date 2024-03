DALLA ROMANIA, Muntenau: Rapid e FCSB interessate

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo il portale rumeno ProSport in Romania sarebbe partita una sfida tra il Rapid e lo Steaua Bucarest per Louis Muntenau.

Il calciatore del Farul Costanza, in prestito dalla Fiorentina, sta facendo grandi cose con la maglia della formazione biancoblu(5 gol e 3 assist in 24 gare di campionato), ultima delle quali la doppietta nella sfida contro il Giulesti del turno precedente di campionato, e ha su di lui gli occhi delle migliori squadre del paese. Addirittura i dirigenti delle due formazioni capitoline, Rapid e FCSB, hanno già pubblicamente ammesso varie volte il loro interesse per l'attaccante classe 2002. Secondo quanto riportato dal portale rumeno la Fiorentina sarebbe pronta a lasciare partire Muntenau per una cifra di poco superiore ai 2 milioni di Euro più una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Riguardo invece allo stipendio, Muntenau per continuare la sua carriera in Romania chiederebbe uno stipendio di circa 25.000 euro mensili.