DALL'INGHILTERRA, Pure il Tottenham su Scamacca

Il Tottenham piomba su un obiettivo della Fiorentina. Secondo quanto riferisce il portale inglese France Football, il club londinese sarebbe interessato a Gianluca Scamacca, considerato l’ideale per i costi abbordabili, la giovane età e la possibilità di usufruirne come riserva di Harry Kane per almeno una o due stagioni. Il Sassuolo potrebbe accettare un prestito con obbligo di riscatto, cosicché Scamacca diverrebbe un’alternativa più economica e forse realistica a Dusan Vlahovic.