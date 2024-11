DALL'INGHILTERRA, Piace un centrocampista del Burnely

FirenzeViola.it

Un nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina arriva direttamente dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato dal sito inglese TBR Football diverse squadre di Serie A, Premier League e non solo - tra cui Fiorentina, Torino, Lazio e West Ham - avrebbero messo gli occhi sul centrocampista classe '95 del Burnley Josh Brownhill. L'inglese, il cui contratto scadrà a giugno 2025, può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, sia mediano che trequartista e finora in Championship (Serie B inglese) ha messo a referto 5 reti e 1 assist in 15 partite.