DALL'ASL, Nazionali viola al rientro potranno giocare

Il direttore di igiene pubblica dell'Asl Toscana Centro, Giorgio Garofalo, è intervenuto dopo i casi di Pulgar, Amrabat, Vlahovic, Milenkovic, Caceres e Martinez Quarta che hanno rotto la bolla per andare in Nazionale. Queste le sue dichiarazioni: "Non potevano partire, questa è la premessa. Rientreranno da paesi extra UE, e dovranno obbligatoriamente sottoporsi alla quarantena nella bolla che la Fiorentina deciderà di apprestare per loro. Potranno svolgere allenamenti e giocare le partite, ma non potranno effettuare altri spostamenti. Castrovilli e Biraghi invece è un discorso a parte perché raggiungeranno l'Italia a bolla terminata".