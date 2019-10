DALL'AMERICA, Ieri abbiamo tifato per la Fiorentina

Importanti dichiarazioni direttamente dall'America riportate e riprese con un tweet dalla Fiorentina. La Columbia Engineering Alumni Association infatti ha fatto sapere, proprio con un tweet sul proprio profilo, riportato qui di seguito, che ieri ha fatto il tifo per i viola: "Ieri abbiamo fatto il tifo per la Fiorentina, la squadra dell'ex alunno di SEAS, Rocco Commisso! Rocco è il founder di Mediacom Cable e un grande appassionato di calcio! Verrà a CUSEAS a febbraio per una lezione, non vediamo l’ora!".

