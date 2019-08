DALBERT, Viola da scartare, il Nizza no. Biraghi...

Il sito FcInterNews.it fa un punto sulla situazione legata a Dalbert, terzino in uscita dall'Inter e accostato negli scorsi giorni anche alla Fiorentina. Peer evitare minusvalenze e dovendo un 20% della rivendita del giocatore al Nizza, i nerazzurri vogliono una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Il Lione ci ha provato a giugno, ma poi ha virato verso altri obiettivi. Poi è stato il turno del Monaco, che però non ha affondato il colpo: il motivo resta sempre quello legato all’eventuale esborso economico per il cartellino del giocatore.

Il sito riporta come l'ipotesi Fiorentina vada sostanzialmente scartata perché i viola non sono davvero convinti del giocatore, e lui assieme al suo entourage cercano una squadra che gli dia piena fiducia. Difficile inoltre che i viola garantiscano al giocatore più di 2 milioni di ingaggio lordo con l’ipotesi Firenze che non scalda per nulla i desiderata dell’ex Nizza, anzi. Discorso diverso proprio per l’ex squadra del giocatore, che – secondo quanto verificato da FcInterNews dopo svariati incroci italo/francesi - riaccoglierebbe a braccia aperte il terzino.

Oggi siamo fermi ad un prestito con riscatto già fissato. Proposta similare a quelle già ricevute dalla Beneamata nei mesi scorsi, con la differenza però che l'Inter sembrerebbe aver puntato con decisione su Biraghi. E che in un modo o nell’altro voglia riportare a casa l’ex canterano, anche per via delle liste UEFA. Risultato: la sensazione è quella che con un po’ di lavoro, l’affare col Nizza possa andare a buon fine, sempre che le parti si vengano incontro e che anche le richieste di Dalbert, tra contratto e campo, vengano esaudite.