Dal no alla Fiorentina in favore del Milan al prestito alla Cremonese: Bondo saluta i rossoneri

vedi letture

Warren Bondo era stato uno dei grandi obiettivi di mercato per il centrocampo della Fiorentina nel corso dell'ultima finestra invernale ma ora è già pronto per salutare i rossoneri e ripartire da una neo promossa.

L'ex Monza infatti ha deciso di dire sì alla proposta della Cremonese che lo accoglierà con la formula del prestito secco. Bondo era stato pagato circa 10 milioni di euro nelle ultime della finestra di riparazione, ma non è riuscito a convincere Tare e soprattutto Allegri a trattenerlo in vista della prossima stagione. A riportarlo è MilanNews.