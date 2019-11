DAINELLI, Vogliamo ridare entusiasmo ai tifosi

Queste le parole del supervisore dell'area tecnica viola, Dario Dainelli, a ViolaNation: "Per me è un orgoglio essere tornato all'interno della Fiorentina. Il club nell'avermi contattato ha dimostrato di guardare all'uomo prima che al calciatore. Io cerco sempre di imparare il più possibile mentre lavoro. Per quanto riguarda il mio obiettivo credo di avere due possibili opzioni: una più tecnica e una più manageriale. Ora come ora sono concentrato sulla seconda, e non posso dire di non divertirmi. Come me all'interno della società ci sono tanti altri ex viola, come Antognoni, Donadel, Bigica e Aquilani. Il mio ricordo più bello con la Fiorentina è sicuramente la doppia vittoria contro il Liverpool nel 2009. Commisso ha un modo molto umano di interagire. C'è un senso di cameratismo quando parli con lui. Barone e Pradè sono una vera e propria coppia, non si separano mai e fanno tutto insieme. Daniele ha lavorato a lungo nel mondo del calcio, e da lui imparo tutti i pensieri e le analisi che ci sono dietro ogni singola scelta. Con Antognoni, lavorando fianco a fianco a lui, ho davvero instaurato un’amicizia. Il nostro obiettivo è quello di gettare le basi per una crescita rapida, fast fast fast come dice Commisso. Adesso uno dei nostri obiettivi è ridare entusiasmo a tutti, soprattutto ai tifosi che vengono allo stadio”.