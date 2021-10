DAINELLI, Non escludo il ritorno in viola. Italiano...

L’ex difensore (e freschissimo ex dirigente) della Fiorentina Dario Dainelli ha parlato a LaToscananuova dei principali temi d'attualità in casa viola. Ecco le sue parole: “Italiano è un tecnico che conosco bene, ci ho giocato insieme e so ciò che può dare ad una squadra. Dobbiamo dargli tempo di lavorare. La squadra sta rispondendo bene ed è costruita in ottimo modo. Secondo me ci sono tanti valori aggiunti affinché una squadra vada bene. Italiano è un allenatore che è stato messo nelle condizioni di poter fare il massimo. Il mio futuro? Non escludo un mio ritorno in viola. A gennaio farò il corso per allenatore a Coverciano. Voglio migliorarmi, poi vedremo”.