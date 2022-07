DA SALERNO, Bradaric ko: si accende pista Ranieri

Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoSalernitana, con l'infortunio di Bradaric si riapre il discorso per Luca Ranieri, difensore ormai fuori dal progetto tecnico della Fiorentina che tornerebbe volentieri a Salerno. Per il reparto offensivo, invece anche Piatek ha preso tempo e la dirigenza si è spazientita. Non è da escludere, a questo punto, si vada su profili meno importanti "di nome", ma giovani e di prospettiva.